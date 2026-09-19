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Царьград

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Маллин: США расследуют 1620 случаев незаконного голосования

Маллин: США расследуют 1620 случаев незаконного голосования

Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин объявил о расследовании 1620 случаев голосования не граждан, проведении 151 ареста и проверке 300 тысяч подозрительных голосов.

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