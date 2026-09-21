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В Екатеринбурге прошел семейный фестиваль «Город навыков»

В Екатеринбурге прошел семейный фестиваль «Город навыков»

19 сентября в Екатеринбурге прошел семейный фестиваль «Город навыков». Организатор – Свердловская региональная общественная организация «Солнечные дети», мероприятие поддержали партнеры, в том числе Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс».

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