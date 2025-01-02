Владимир Путин поручил ввести единый экзамен по русскому для иностранных абитуриентов

Работать над этим вопросом президент обязал правительство Владимир Путин поручил правительству разработать единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы.
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