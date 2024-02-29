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Можно ли отличить нейросеть от живого человека во время дискуссий в Интернете? Проверили психологи

Можно ли отличить нейросеть от живого человека во время дискуссий в Интернете? Проверили психологи

Исследователи из Университета Нотр-Дам (США) попросили людей и ИИ-ботов участвовать в политической дискуссии на платформе Mastodon, а потом предложили пользователям-людям определить, с кем они общались в каждом диалоге.

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