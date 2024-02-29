Можно ли отличить нейросеть от живого человека во время дискуссий в Интернете? Проверили психологи

Исследователи из Университета Нотр-Дам (США) попросили людей и ИИ-ботов участвовать в политической дискуссии на платформе Mastodon, а потом предложили пользователям-людям определить, с кем они общались в каждом диалоге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии