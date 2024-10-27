Новый рекорд цены сырья: Норвегия оставила Европу без газа

Рост котировок на топливо подчеркивает сохраняющуюся уязвимость рынка к перебоям в поставках. На фоне титанических усилий по отказу от российского сырья, альтернативные поставщики, претендовавшие на роль основных, начали давать сбои и демонстрировать нестабильность в работе.
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