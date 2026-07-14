Эксперт Муртазин: проблем и сбоев в Рунете будет больше, так как он болен

Массовые сбои в работе Google, GitHub, сайта Apple и ряда других зарубежных ресурсов, с которыми 14 июля столкнулись пользователи в России, с высокой вероятностью связаны с неполадками внутри российской инфраструктуры фильтрации трафика или DNS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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