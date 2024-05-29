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В Прикамье строительство логистического центра Wildberries может быть отложено

В Прикамье строительство логистического центра Wildberries может быть отложено

Инвестиционный проект оценивается в 8,5 миллиардов рублей.Маркетплейс Wildberries может отложить строительство логистического центра в регионе из-за изменений в проекте в области противопожарной безопасности.

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