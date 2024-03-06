Суд в Салехарде отклонил жалобу матери Навального. Би-би-си узнала, что в ней говорилось

Автор фото, Olga Maltseva/AFP/Getty Images Суд в Салехарде отклонил жалобу матери Алексея Навального на бездействие следователей, которые на четвертый день после его смерти не выдали Людмиле Навальной тело сына, не предоставили ей материалы проверки причин его смерти и не возбудили уголовное дело о его убийстве по мотивам политической ненависти.