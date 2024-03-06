Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Суд в Салехарде отклонил жалобу матери Навального. Би-би-си узнала, что в ней говорилось

Автор фото, Olga Maltseva/AFP/Getty Images Суд в Салехарде отклонил жалобу матери Алексея Навального на бездействие следователей, которые на четвертый день после его смерти не выдали Людмиле Навальной тело сына, не предоставили ей материалы проверки причин его смерти и не возбудили уголовное дело о его убийстве по мотивам политической ненависти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх