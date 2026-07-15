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Что это было? 10 лет со дня попытки военного мятежа в Турции

Что это было? 10 лет со дня попытки военного мятежа в Турции

В ночь с 15 на 16 июля 2016 года группа турецких военных попыталась захватить власть в стране. Однако большинство силовиков осталось на стороне президента Реджепа Эрдогана, который подавил мятеж и лишь усилил свою власть .

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