Что это было? 10 лет со дня попытки военного мятежа в Турции

В ночь с 15 на 16 июля 2016 года группа турецких военных попыталась захватить власть в стране. Однако большинство силовиков осталось на стороне президента Реджепа Эрдогана, который подавил мятеж и лишь усилил свою власть .
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