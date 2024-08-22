Геннадий Новосельцев поздравил калужан с Днём Государственного флага

22 августа в России отмечается День государственного флага. С этой датой поздравил калужан председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев22 августа в России отмечается День государственного флага.
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