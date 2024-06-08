Чем заняться дома: Карл Лагерфельд в сериале, «Марс Экспресс» и «Свет»

Посмотреть «Марс Экспресс» Okko, «Кинопоиск», «иви», Kion, Premier В 2200 году часть землян обосновалась на Марсе, под куполом из имитирующих голубое небо панелей в технологически прогрессивной версии Лос-Анджелеса, а часть прозябает на перенаселенной и перенасыщенной беспорядками Земле.