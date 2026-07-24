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Царьград

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Экс-глава новосибирского Минпромторга вышел из СИЗО по решению суда

Экс-глава новосибирского Минпромторга вышел из СИЗО по решению суда

Прокуратура Новосибирской области намерена обжаловать решение суда о переводе экс-министра промышленности Андрея Гончарова из СИЗО под домашний арест.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Бл..ь!!! Вора и жулика, обворовывающего армию во время боевых действий судья отпускает здравствовать! Да такого судью надо сразу дисквалифицировать и сажать за взяточничество! Не за красивые глаза же он это сделал!
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