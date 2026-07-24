Экс-глава новосибирского Минпромторга вышел из СИЗО по решению суда

Вячеслав Денисов

Бл..ь!!! Вора и жулика, обворовывающего армию во время боевых действий судья отпускает здравствовать! Да такого судью надо сразу дисквалифицировать и сажать за взяточничество! Не за красивые глаза же он это сделал!