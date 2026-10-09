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Царьград

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В Нижегородской области за год погиб 101 ребёнок

В Нижегородской области за год погиб 101 ребёнок

В докладе нижегородского детского омбудсмена, основанном на данных медучреждений, приведена статистика смертности несовершеннолетних от года до 17 лет за 2025 год: 45 детей умерли от соматических заболеваний, 55 — от внешних причин, ещё семь — по прочим причинам.

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