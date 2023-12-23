Приметы и поверья на 24 декабря помогут уберечься от нечисти Clickio24 декабря — подходящий день для проведения обрядов и примет, связанных с Никоновым днем, церковным праздником, посвященным памяти монаха Никона Печерского.
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