Если в жизни недостаточно романтики, то на помощь приходит джазовый концерт в Планетарии с лиричным названием Fly Me to the Moon — «Унеси меня на Луну»! В одном месте и в одно время встретились приятная музыка и летящие кометы над головой — уникальный шанс насладиться звёздным видом под музыку квартета Константина Хазановича и голос солистки Анастасии Сазоновой.