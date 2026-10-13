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Царьград

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Экс-глава Кубани задержан за ущерб бюджету на 8,2 млн рублей

Экс-глава Кубани задержан за ущерб бюджету на 8,2 млн рублей

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ, следствие считает, что с января 2024 года по декабрь 2025 года Волненко обеспечивал получение муниципальных контрактов на ремонт электрооборудования компанией родственника без конкурсных процедур и с завышенной оплатой.

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