Экс-глава Кубани задержан за ущерб бюджету на 8,2 млн рублей

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ, следствие считает, что с января 2024 года по декабрь 2025 года Волненко обеспечивал получение муниципальных контрактов на ремонт электрооборудования компанией родственника без конкурсных процедур и с завышенной оплатой.