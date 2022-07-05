FiNE-NEWS

1 481 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч Иванов
    Аппараты 3 -4, товсь! Пли! Буль-буль-буль...Зеркальный ответ:...
  • Ивановна
    Его ещё кто смотрит этот сериал?Какими были “Сват...
  • nyha
    Наёмник ..он и в Африке наёмник....Россия получила п...

Подразделения армий мира, которые поражают нетривиальным мундиром

Подразделения армий мира, которые поражают нетривиальным мундиром

Zefirka > Оружие и армия > Подразделения армий мира, которые поражают нетривиальным мундиром Военные всегда выделяются из толпы своим внешним видом — осанка, выправка и, конечно, форма всегда бросаются в глаза среди людей в повседневной одежде.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх