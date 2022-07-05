Zefirka > Оружие и армия > Подразделения армий мира, которые поражают нетривиальным мундиром Военные всегда выделяются из толпы своим внешним видом — осанка, выправка и, конечно, форма всегда бросаются в глаза среди людей в повседневной одежде.