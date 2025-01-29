125 километров до Запорожья. Новое наступление армии России может изменить ход спецоперации Юлия СоколоваПосле падения крупного узла обороны ВСУ – Великой Новоселки, армия России выходит на оперативный простор, и может осуществить мощный рывок к Запорожью и Днепропетровску (укр.