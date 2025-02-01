Зеленский: после встречи с Трампом Украине следует перейти к переговорам с РФ

ТАСС/Александр Кряжев Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, заявил, что после того, как он встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, Киеву следует перейти к переговорам с Россией о прекращении конфликта.