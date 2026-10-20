Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что глава Пентагона Пит Хегсет не одобрил передачу Украине ракет для комплексов Patriot из запасов третьих стран.
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