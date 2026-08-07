Прием заявок на Молодежный форум Ярославской области завершится 7 сентября

Регистрация на Молодежный форум Ярославской области открыта до 7 сентября. Масштабное мероприятие пройдет с 2 по 4 октября на территории лечебно-оздоровительного комплекса «Сахареж» в Некрасовском муниципальном округе.
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