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Экс-президент Трамп: американские запасы вооружений и казна опустошены, США «тотально унижены»

Экс-президент Трамп: американские запасы вооружений и казна опустошены, США «тотально унижены»

Американские запасы вооружений и казна опустошены, Соединенные Штаты «тотально унижены». С соответствующим заявлением, как пишет отечественный Telegram-канал «Украина.

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