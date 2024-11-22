О развитии и проблемах крымских курортов, перспективах для собственников «серых» отелей: интервью с министром курортов и туризма РК

Сергей Ганзий возглавил Министерство курортов и туризма РК в начале лета. Что оказалось самым сложным в работе, какие выводы сделаны по итогам пяти месяцев в должности, есть ли в Крыму недооценённые курорты и удалось ли самому министру отдохнуть этим летом, узнала «Крымская газета».