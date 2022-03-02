Избавляю магазинную КУРИЦУ от вредной химии и микроорганизмов в три шага. И никакого вымачивания в соли

Белок — один из важнейших питательных элементов для нашего организма. В рацион важно включать разный белок: и растительный, и животный.
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