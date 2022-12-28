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Independent: торговая политика Байдена создала «большую дыру» в стратегии США

Independent: торговая политика Байдена создала «большую дыру» в стратегии США

Газета Independent опубликовала материал, где заявила, что торговая и внешнеэкономическая политика американского лидера Джо Байдена является «большой дырой» в долгосрочной стратегии Америки, в частности, в реалиях новой геополитической эпохи.

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