AT&T пытается сорвать испытания связи Starlink для мобильных телефонов

SpaceX обвинила оператора AT&T и Сельскую ассоциацию беспроводной связи (Rural Wireless Association — RWA) в проведении «отчаянной 11-часовой кампании по срыву» испытаний спутника связи Starlink второго поколения.
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