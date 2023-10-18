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Мировое обозрение

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AT&T пытается сорвать испытания связи Starlink для мобильных телефонов

AT&T пытается сорвать испытания связи Starlink для мобильных телефонов

SpaceX обвинила оператора AT&T и Сельскую ассоциацию беспроводной связи (Rural Wireless Association — RWA) в проведении «отчаянной 11-часовой кампании по срыву» испытаний спутника связи Starlink второго поколения.

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