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«Милан» за 20 млн евро купит Мусу у «Валенсии». Медосмотр хавбека США – на следующей неделе

Испанский клуб и «Милан» договорились о трансфере 20-летнего хавбека сборной США за 20 млн евро с учетом бонусов, сообщает Фабрицио Романо.

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