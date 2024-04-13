Эксперт назвал улучшающие финансовое положение привычки

Склонность жить «от получки до получки» может быстро превратиться в привычку жить от кредита до кредита, отметил основатель сервиса «Кредчек» и член Наблюдательного Совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
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