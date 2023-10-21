Erid: 2Vtzqw8FKp8 С 1991 года в селе Казыме Белоярского района работает этнографический музей-парк. Как вообще появился этот музей? Елена Федотова, директор музея, вместе с еще одной коллегой решили возрождать культуру хантов.
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