Биткоин вырос до двухнедельного максимума после покушения на Трампа Биткои...

Биткоин вырос до двухнедельного максимума после покушения на ТрампаБиткоин вырос до двухнедельного максимума, пишет агентство Reuters, объясняя этот скачок тем, что после неудавшегося покушения шансы Дональда Трампа (Donald Trump) на победу на предстоящих выборах президента США резко выросли.
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