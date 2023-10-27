FGN: у северных олуш и бакланов развился иммунитет к птичьему гриппу

Британские ученые из консорциума FluMap под руководством Агентства по здоровью животных и растений (APHA) Великобритании обнаружили признаки развития иммунитета к птичьему гриппу у некоторых видов морских птиц.
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