Культурно-образовательный проект «Возвращение к слову» пройдет с 13 января по 30 июня 2024 года

АНО «Лига творчества» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Московского областного Союза кинематографистов России в период с 13 января по 30 июня 2024 года на территории РФ проводит общероссийский творческий культурно-образовательный проект для школьников 12-17 лет «Возвращение к слову».