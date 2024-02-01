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Культурно-образовательный проект «Возвращение к слову» пройдет с 13 января по 30 июня 2024 года

Культурно-образовательный проект «Возвращение к слову» пройдет с 13 января по 30 июня 2024 года

АНО «Лига творчества» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Московского областного Союза кинематографистов России в период с 13 января по 30 июня 2024 года на территории РФ проводит общероссийский творческий культурно-образовательный проект для школьников 12-17 лет «Возвращение к слову».

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