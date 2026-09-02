Угрозу атаки беспилотников объявили в Ельце и еще четырех округах

Красный уровень воздушной опасности объявлен в еще пяти округах Липецкой области.В Ельце, Елецком, Долгоруковском, Становлянском и Измалковском округах Липецкой области объявлена угроза атаки БПЛА.
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