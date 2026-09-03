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Попасть на семейный ретрит по фридайвингу и понаблюдать за фламинго: чем заняться в отпуске в сентябре 2026 года

Попасть на семейный ретрит по фридайвингу и понаблюдать за фламинго: чем заняться в отпуске в сентябре 2026 года

17 идей для поездки мечты 1. Насладиться эстетикой места, вдохновленного рыбацкой деревнейГде: в отеле Chatrium Phuket Rawai, Пхукет, Таиланд фото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службаЧто делать.

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