В Иркутске суд вынес обвинительный приговор 23 участникам организованного преступного наркосообщества

Полицейские задержали участников преступного сообщества в разные периоды 2020 и 2021 года. В следствия установлено, что злоумышленники занимались организацией поставок и распространением наркотиков в крупных городах области через интернет-магазин и сеть тайников.
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