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Мировое обозрение

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На глубине 2900 км ИИ нашел шесть неизвестных структур, окружающих ядро Земли

На глубине 2900 км ИИ нашел шесть неизвестных структур, окружающих ядро Земли

Граница между мантией и ядром Земли всегда считалась зоной турбулентности, но до недавнего времени ученые видели лишь разрозненные всплески аномалий.

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