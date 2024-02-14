Профессор КФУ рассказал, когда в Татарстане ожидается потепление

В Татарстане ожидается мороз до -27 градусов. Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев сообщил, что потепление наступит в республике через несколько дней.
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