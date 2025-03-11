Собянин: ПВО сбили 69 летевших на Москву беспилотников. ▪️Атаки дронов в Подмосковье отражают с середины ночи, часть из них сбиты в Домодедово и Раменском.
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Собянин: ПВО сбили 69 летевших на Москву беспилотников. ▪️Атаки дронов в Подмосковье отражают с середины ночи, часть из них сбиты в Домодедово и Раменском.
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