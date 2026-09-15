В КБР осудили банду, продавшую часть из 50 похищенных лошадей на колбасу

Четверо жителей Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии получили сроки от 1,5 года условно до 3,5 года колонии за серию краж более 50 лошадей на общую сумму свыше 8,5 миллиона рублей.
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