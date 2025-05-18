Никаса Сафронова чуть не съели каннибалы: «Я нарисовал вождя»

Народный художник РФ Никас Сафронов однажды едва ли не стал жертвой каннибалов, пишет Starhit.ru. На днях живописец принял участие во втором сезоне популярного музыкального шоу, ведущим которого стал Владимир Маркони.
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