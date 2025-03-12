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С 12 марта вводятся новые правила для должников по ЖКХ, которые нельзя игнорировать

С 12 марта вводятся новые правила для должников по ЖКХ, которые нельзя игнорировать

С 12 марта вводятся новые правила для должников по ЖКХ, которые нельзя игнорировать Юлия ЧелкановаС 12 марта вступает в силу новое законодательство, касающееся оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ).

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