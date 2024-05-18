Нетрудно посчитать: Поставки дальнобойных ракет Киеву отодвинут санитарную зону до границы Польши

Дмитрий Медведев спрогнозировал, где может проходить новая граница санитарной зоны с учётом всё новых и новых поставок ЗападаГарантированная санитарная зона в конечном счёте может пройти по границе с Польше или даже по территории Польши.
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