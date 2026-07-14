Россия и Иран наращивают энергетическую кооперацию

Министр энергетики РФ Сергей Цивилёв провёл в Иране серию рабочих встреч, обсудив с иранскими коллегами реализацию совместных проектов в газовой отрасли и электроэнергетике, включая возобновляемую энергетику.
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