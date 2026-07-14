НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МЕДИА ТОК

1 подписчик

Россия и Иран наращивают энергетическую кооперацию

Россия и Иран наращивают энергетическую кооперацию

Министр энергетики РФ Сергей Цивилёв провёл в Иране серию рабочих встреч, обсудив с иранскими коллегами реализацию совместных проектов в газовой отрасли и электроэнергетике, включая возобновляемую энергетику.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии