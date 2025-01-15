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Минобороны РФ сообщило об успешном поражении крупнейшего хранилища газа в Стрые

Минобороны РФ сообщило об успешном поражении крупнейшего хранилища газа в Стрые

Вооружённые силы России 15 января нанесли ответные удары на атаку с территории Украины с применением дальнобойных ракет ATACMS производства США и британских крылатых ракет Storm Shadow, а также на попытку атаковать компрессорную станцию «Русская» в населённом пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край) с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток».

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Комментарии
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Grandad
Если хранилище не уничтожено а поражено, то в смысле &quot;сильно удивлено&quot;.
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