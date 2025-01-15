Минобороны РФ сообщило об успешном поражении крупнейшего хранилища газа в Стрые

Вооружённые силы России 15 января нанесли ответные удары на атаку с территории Украины с применением дальнобойных ракет ATACMS производства США и британских крылатых ракет Storm Shadow, а также на попытку атаковать компрессорную станцию «Русская» в населённом пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край) с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток».