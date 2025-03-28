Саженцы изъяли у пассажира в новосибирском аэропорту Толмачево

Саженцы винограда привлекли внимание сотрудников таможенного поста аэропорта Толмачево. Запрещенный к ввозу на территорию Российской Федерации предмет обнаружили в багаже мужчины, следующего рейсом Душанбе – Новосибирск.
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