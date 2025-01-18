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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник «Балтики» Дудиев о завершении карьеры: «Поеду в Москву, в Медиалигу»

– В начале января вы говорили: «Если будет достойное предложение зимой, то рассмотрю и задумаюсь». Получается, что такое не поступило? – Да, именно так.

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