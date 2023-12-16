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Дания. В Дании решили узнать, как на самом деле живется в России

Дания. В Дании решили узнать, как на самом деле живется в России

Автор статьи для сайта TV2 попытался разобраться, как на самом деле идут дела в России и соответствует ли реальность образу, созданному в западных СМИ.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
...а вы что то вложили в разработку, добычу и транспортировку этих ресурсов чтоб получать &quot;свою долю&quot;??????)))))
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7 час.
людмила коптякова
Ну если и поднимутся, не смертельно. А национализация природных ресурсов -глупость и утопия.И нечего ерничать.Кое кто только и мечтает сидеть на печи , да есть калачи. Ты не в сказке ,Ромео. Впрочем жизнь прекрасна , оглянись.
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7 час.
НН
Наталия Николаевна Дрозденко
РОССИЯ БЫЛА,ЕСТЬ и БУДЕТ!
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3 час.

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