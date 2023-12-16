Дания. В Дании решили узнать, как на самом деле живется в России

...а вы что то вложили в разработку, добычу и транспортировку этих ресурсов чтоб получать "свою долю"??????)))))

людмила коптякова

Ну если и поднимутся, не смертельно. А национализация природных ресурсов -глупость и утопия.И нечего ерничать.Кое кто только и мечтает сидеть на печи , да есть калачи. Ты не в сказке ,Ромео. Впрочем жизнь прекрасна , оглянись.