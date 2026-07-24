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Царьград

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Андрей Кирюхин сообщил о выплатах 24 тыс. рублей участникам СВО

Андрей Кирюхин сообщил о выплатах 24 тыс. рублей участникам СВО

В Подмосковье более 830 участников СВО и их семьи получили единовременную выплату в размере 24 тыс. рублей.

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