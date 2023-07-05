Почему Украина не имеет права не только на Крым и Донбасс, но и на собственную государственность

В воскресенье канцлер Германии Олаф Шольц решил блеснуть “знанием” российской истории. В интервью телеканалу ARD он заявил, что Украина уже в советские времена была самостоятельным государством, а Крым — ее частью, кроме того она вышла из состава СССР позже России Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский, Global Look Press/Christoph Soeder/dpa “Крым уже очень давно является частью Украины — этого мы не должны забывать.