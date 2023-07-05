Почему Украина не имеет права не только на Крым и Донбасс, но и на собственную государственность
В воскресенье канцлер Германии Олаф Шольц решил блеснуть “знанием” российской истории. В интервью телеканалу ARD он заявил, что Украина уже в советские времена была самостоятельным государством, а Крым — ее частью, кроме того она вышла из состава СССР позже России
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский, Global Look Press/Christoph Soeder/dpa
“Крым уже очень давно является частью Украины — этого мы не должны забывать.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
отправить нужно этого козла к родственичку, тот его ждёт не дождётся, прям скучает.......
Проблема в том, что мат часть в Германии, Англии, США, Прибалтике и далее - везде разная, своя и в большинстве своём не соответствует действительности, либо основана на подмене понятий и ангажированной точке зрения.
Свежие комментарии