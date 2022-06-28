В НАО полицейские провели «Зарядку со стражем порядка»

Ежегодно, во всех регионах России сотрудники органов внутренних дел присоединяются к Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка».
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